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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Челябинский предприниматель попал в серьезное ДТП в Крыму
11.10.2018 г. 15:55
Создатель 20-метрового надувного футбольного мяча Артем Мазанов попал в Крыму в автомобильную аварию.
Видеозапись появилась во «ВКонтакте» в среду, 10 октября. На трассе Симферополь — Дубки в Крыму белая Honda на высокой скорости вылетела с дороги, снесла ограждение и опрокинулась в кювет. За рулем иномарки находился челябинский предприниматель Артем Мазанов. Очевидцы происшествия успели перевернуть и потушить загоревшийся автомобиль. Водитель остался жив, его госпитализировали.
«Машина восстановлению не подлежит, я надеюсь, что подлежу!» — написал на своей странице во «ВКонтакте» Артем Мазанов.
В июне 2018 года к чемпионату мира по футболу челябинский бизнесмен изготовил надувной футбольный мяч высотой 20 метров. 25 июня на стадионе «Центральный» состоялась его пробная накачка. Затем конструкцию высотой с семиэтажный дом перевезли в Пензу, где установили в день финального матча мундиаля, 15 июля.
Фото с сайта www.3652.ru
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