В Челябинске появилось «мусорное граффити»

Фото: Валерий Нейд / facebook.com

В Челябинске создали арт-объект, посвященный городскому мусору.

Граффити на мусорную тему нарисовал уличный художник Валерий Нейд. Изображение появилось под мостом на Свердловском проспекте. Оно посвящено мусорному кризису, который длится в Челябинске почти месяц. На граффити изображен мужчина в мусорном пакете. Сам художник считает, что его творение отражает отношение местных властей к горожанам.

«Наш город на долгое время погрузился в мусор. Власти давно отчитались, что все вывезли, но выйди во двор и посмотри своими глазами. Настолько наглое поведение сопровождается таким спокойствием. О нас давно забыли, им не слышно, о чем мы говорим. Пора уже признать, что город умирает. Включите голову и терпите, или валите», — написал Валерий Нейд на своей странице во «ВКонтакте».

Мусорный коллапс в Челябинске разразился в конце сентября. После закрытия городской свалки перевозчики отказались вывозить отходы на полигон в Полетаево из-за нерентабельности. Контейнерные площадки во дворах оказались завалены мусором. В городе с 25 сентября по 7 октября действовал режим ЧС. Сейчас власти утверждают, что взяли под контроль сложившуюся ситуацию, но жалобы жителей на мусорные завалы, неприятный запах и крыс поступают до сих пор.

Фото: Валерий Нейд / facebook.com



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