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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
До конца года в Челябинской области благоустроят почти 600 дворов
11.10.2018 г. 15:27
За благоустройство дворов губернатора поблагодарили жители села Еманжелинка.
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Еманжелинке благоустроили три двора — заасфальтировали проезды, установили скамейки и беседки, оборудовали детские площадки. Жители окрестных домов направили главе региона благодарственное письмо.
Всего в 2018 году на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» на Южном Урале выделили более 1 млрд рублей. На эти деньги до конца года планируется благоустроить в общей сложности почти 600 дворов и порядка 130 общественных пространств. Губернатор отметил, что проекты по благоустройству решают самую важную задачу — создание комфортных условий для жизни людей.
«В 2018 году вектор развития и преображения городской среды выбрали сами южноуральцы, проголосовав за те проекты, которые должны быть реализованы в первую очередь. Это правильная практика — прислушиваться к мнению людей, она и в дальнейшем должна использоваться при решении таких важных социально значимых вопросов, как благоустройство», — подчеркнул Борис Дубровский.
Фото с сайта cheladmin.ru
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