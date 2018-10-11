В Челябинске сорвали публичные слушания по часовне возле ЮУрГУ

Фото с сайта susu.ru

Публичные слушания по строительству часовни в сквере напротив ЮУрГУ закончились скандалом.

Вопрос вынесли на обсуждение в четверг, 11 октября. Зал Дома архитектора, где проходили слушания, оказался переполнен. На мероприятие пришло много молодых людей, в основном студентов.

Вскоре после начала обсуждения председатель комиссии по градостроительству Александр Павлюченко заявил, что прерывает процедуру. По его словам, дискуссия стала неконструктивной, а голосование на слушаниях вообще не предусмотрено. Проектировщик Елена Пахтусова напомнила, что вся документация по часовне уже утверждена главой города — суть процедуры в том, чтобы утвердить границы участка. Как сообщает 74.ru, в итоге публичные слушания перенесли на следующую пятницу, 19 октября.

Идея строительства часовни напротив ЮУрГУ уже много лет является предметом споров. Одни горожане считают, что на территории студенческого сквера необходимо построить культовое сооружение. Другие челябинцы предлагают восстановить фонтан.

Фото с сайта susu.ru

Все новости за 11.10.2018 г.»