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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
На выходных в Челябинске резко похолодает и пойдет снег
11.10.2018 г. 13:46
Фото с сайта 1pnz.ru
В столице Южного Урала ожидается резкое ухудшение погоды.
По данным челябинского гидрометцентра, в ночь на пятницу в большинстве районов области выпадет снег с дождем, возможен слабый гололед. Ветер будет северо-западный, с порывами до 17 м/с. Температура воздуха около 0. Днем также ожидаются небольшие осадки, воздух незначительно прогреется — до +5-6, однако к вечеру снова будет понижение до -2.
На выходных на Южном Урале также будет идти небольшой снег. Ночью в Челябинске -1-4, днем от трех до пяти градусов тепла.
Фото с сайта 1pnz.ru
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