На выходных в Челябинске резко похолодает и пойдет снег

Фото с сайта 1pnz.ru

В столице Южного Урала ожидается резкое ухудшение погоды.

По данным челябинского гидрометцентра, в ночь на пятницу в большинстве районов области выпадет снег с дождем, возможен слабый гололед. Ветер будет северо-западный, с порывами до 17 м/с. Температура воздуха около 0. Днем также ожидаются небольшие осадки, воздух незначительно прогреется — до +5-6, однако к вечеру снова будет понижение до -2.

На выходных на Южном Урале также будет идти небольшой снег. Ночью в Челябинске -1-4, днем от трех до пяти градусов тепла.

Фото с сайта 1pnz.ru

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