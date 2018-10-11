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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В Челябинской области хотят запретить открывать новые магазины «Магнит» и «Пятерочка»
11.10.2018 г. 13:42
В нескольких районах Челябинской области две торговых сети заняли более четверти рынка розничной торговли.
Определяемый законом о торговле порог в 25% преодолели два ритейлера — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и АО «Тандер» (сеть «Магнит»). Как сообщает УФАС, по итогам 2017 года «Магнит» занял четверть рынка в Снежинске, Чебаркуле и Южноуральске, а «Пятерочка» превысила допустимый показатель в Локомотивном городском округе и Еткульском районе. Эти сведения направили городским и районным администрациям.
Власти на местах должны будут принять меры для предупреждения или пресечения расширения этих торговых сетей. В антимонопольной службе отметили, что по сравнению с 2016 годом ситуация улучшилась — тогда доминирование ритейлеров наблюдали в 14 городах и районах области.
Фото с сайта www.retail-loyalty.org
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