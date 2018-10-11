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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Челябинцев научат правильно мыть руки
11.10.2018 г. 13:13
Челябинским школьникам в День мытья рук расскажут о важности личной гигиены.
Мероприятия всемирной акции пройдут в столице Южного Урала в пятницу, 12 октября. Волонтеры челябинского медицинского колледжа и специалисты Центра медицинской профилактики проведут занятия по личной гигиене в гимназии №48, детском пульмонологическом и гастроэнтерологическом санаториях.
«Исследования показывают, что правильное мытье рук позволяет на 50-60% снизить риск кишечной инфекции и на 15-25% — гриппа и ОРВИ. Дети, приученные мыть руки, значительно реже болеют, чем их менее чистоплотные одноклассники», — рассказали в городском управлении здравоохранения.
Специалисты отмечают, что мыть руки нужно в теплой проточной воде не менее, чем полминуты, особое внимание уделяя местам наибольшего скопления микробов: кончикам пальцев, межпальцевым промежуткам и пространству под ногтями.
Фото с сайта u-f.ru
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