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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В Челябинске подешевело вторичное жилье и подорожали квартиры в новостройках
11.10.2018 г. 13:03
Специалисты сервиса N1.RU зафиксировали изменения на челябинском рынке недвижимости с начала года.
За образец взяли квартиру площадью 53 кв. м. На вторичном рынке такая жилплощадь упала в цене на 4% — до 2 млн 150 тыс. рублей. Квартиры в новостройках, наоборот, выросли на 6%. Средняя стоимость жилья в новом доме превысила 2 млн рублей. Самый активный рост цен наблюдается в центре города и в Ленинском районе, тогда как на окраинах стоимость новостроек и вторичного жилья практически сравнялась.
Кроме того, челябинцы стали чаще интересоваться покупкой квартир — количество просмотров объявлений на сервисе за год выросло в 2-2,5 раза. Аналитики связывают всплеск интереса с повышением доступности жилищных кредитов: средняя ставка по ипотеке в России сейчас самая низкая за всю историю — менее 10%.
Фото с сайта minstroy74.ru
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