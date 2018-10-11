В Челябинске подешевело вторичное жилье и подорожали квартиры в новостройках

Фото с сайта minstroy74.ru

Специалисты сервиса N1.RU зафиксировали изменения на челябинском рынке недвижимости с начала года.

За образец взяли квартиру площадью 53 кв. м. На вторичном рынке такая жилплощадь упала в цене на 4% — до 2 млн 150 тыс. рублей. Квартиры в новостройках, наоборот, выросли на 6%. Средняя стоимость жилья в новом доме превысила 2 млн рублей. Самый активный рост цен наблюдается в центре города и в Ленинском районе, тогда как на окраинах стоимость новостроек и вторичного жилья практически сравнялась.

Кроме того, челябинцы стали чаще интересоваться покупкой квартир — количество просмотров объявлений на сервисе за год выросло в 2-2,5 раза. Аналитики связывают всплеск интереса с повышением доступности жилищных кредитов: средняя ставка по ипотеке в России сейчас самая низкая за всю историю — менее 10%.

Фото с сайта minstroy74.ru



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