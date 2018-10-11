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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
ЧТЗ оштрафовали за долги по возмещению экологического ущерба
11.10.2018 г. 12:59
Фото с сайта pravmin74.ru
Челябинский тракторный завод наказали за экологические нарушения.
Предприятие задолжало за негативное воздействие на окружающую среду. Завод не внес плату за выбросы в размере 4 млн рублей за 2017 год. Также выяснилось, что из семи работников, допущенных к обращению с отходами I–IV класса опасности, трое не имели свидетельств или сертификатов на право работы с ними.
Природоохранная прокуратура потребовала от руководства предприятия устранить нарушения. Материалы проверки направили в региональное управление Роспотребнадзора. Там приняли решение оштрафовать «ЧТЗ-УРАЛТРАК» на 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
Фото с сайта pravmin74.ru
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