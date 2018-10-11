ЧТЗ оштрафовали за долги по возмещению экологического ущерба

Фото с сайта pravmin74.ru

Челябинский тракторный завод наказали за экологические нарушения.

Предприятие задолжало за негативное воздействие на окружающую среду. Завод не внес плату за выбросы в размере 4 млн рублей за 2017 год. Также выяснилось, что из семи работников, допущенных к обращению с отходами I–IV класса опасности, трое не имели свидетельств или сертификатов на право работы с ними.

Природоохранная прокуратура потребовала от руководства предприятия устранить нарушения. Материалы проверки направили в региональное управление Роспотребнадзора. Там приняли решение оштрафовать «ЧТЗ-УРАЛТРАК» на 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Фото с сайта pravmin74.ru

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