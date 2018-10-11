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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Южноуральские аграрии получат 100 млн рублей на развитие экспорта
11.10.2018 г. 12:54
Борис Дубровский распорядился выделить субсидии на повышение объемов экспорта продукции южноуральского АПК.
В 2018 году Челябинская область присоединилась к нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Одной из его целей является увеличение поставок за границу сельхозпродукции. В общероссийском масштабе планируется достигнуть объема экспорта в 45 млрд долларов. Губернатор Борис Дубровский распорядился выделить аграриям области дополнительные средства на развитие поставок продукции за рубеж.
«Чтобы наши агропромышленные предприятия могли увеличить объемы экспорта своей продукции, я поручил предусмотреть в областном бюджете на 2019 год 100 млн рублей для выплаты субсидий сельхозпроизводителям», — сообщил глава региона.
Всего до 2024 года объемы поставок планируется увеличить более чем в 1,5 раза — с 77 млн до 124 млн долларов. Для достижения этой цели областное правительство намерено за шесть лет привлечь более 23,5 млрд рублей из федерального бюджета и 12,5 млрд рублей из внебюджетных источников. Эти деньги потратят на компенсацию части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов АПК, а также на перевозки и продвижение продукции на внешние рынки.
Фото с сайта www.belvpo.com
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