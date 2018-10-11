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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Большинство южноуральцев регулярно проходят на работе корпоративное обучение
11.10.2018 г. 12:09
На портале HeadHunter выяснили ситуацию с обучением на работе в Челябинской области.
Четверть опрошенных южноуральцев проходят корпоративное обучение ежемесячно — по данным аналитиков сервиса, это самый высокий показатель в стране. Еще треть респондентов повышают квалификацию раз в квартал или каждое полугодие, а 9% садятся за условную парту раз в год. Почти в половине случаев обучение проходит в онлайн-формате — по этому показателю Челябинская область также вошла в число лидеров по России. Подавляющее большинство участников опроса заявили, что обучение пошло им на пользу и выразили желание получать новые знания и опыт.
Почти 40% опрошенных южноуральцев признались, что у них на работе сотрудников не обучают. В числе причин они называли отсутствие инициативы со стороны руководства, нехватку бюджета, а некоторые сказали, что в этом просто нет необходимости.
Фото с сайта tv-express.ru
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