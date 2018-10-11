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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Прокуратура обязала власти Саткинского района отремонтировать ГЭС «Пороги»
11.10.2018 г. 12:01
Прокуратура выявила нарушения закона, которые создают угрозу разрушения гидротехнического сооружения «Пороги».
В ходе проверки выяснилось, что в машинном зале ГЭС из трещин задвижки вода под напором заливает пол, стены и оборудование. Подтоплен подвал здания. Механизмы регулирования воды также сильно заржавели и износились. Затворы плотины завалены топляком. Сейчас фактически стоит угроза разрушения уникального объекта.
Как сообщили в областной прокуратуре, главе Саткинского района внесли представление с требованием принять меры по реконструкции памятника культурного наследия.
Гидроэлектростанцию «Пороги» на реке Большая Сатка запустили в 1910 году. Это была старейшая действующая ГЭС в России. В 2017 году из-за отсутствия финансирования станцию остановили.
Фото с сайта pochel.ru
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