Прокуратура обязала власти Саткинского района отремонтировать ГЭС «Пороги»

Фото с сайта pochel.ru

Прокуратура выявила нарушения закона, которые создают угрозу разрушения гидротехнического сооружения «Пороги».

В ходе проверки выяснилось, что в машинном зале ГЭС из трещин задвижки вода под напором заливает пол, стены и оборудование. Подтоплен подвал здания. Механизмы регулирования воды также сильно заржавели и износились. Затворы плотины завалены топляком. Сейчас фактически стоит угроза разрушения уникального объекта.

Как сообщили в областной прокуратуре, главе Саткинского района внесли представление с требованием принять меры по реконструкции памятника культурного наследия.

Гидроэлектростанцию «Пороги» на реке Большая Сатка запустили в 1910 году. Это была старейшая действующая ГЭС в России. В 2017 году из-за отсутствия финансирования станцию остановили.

Фото с сайта pochel.ru

Все новости за 11.10.2018 г.»