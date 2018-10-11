Челябинцы пожаловались социологам на нехватку парков и скверов

Фото с сайта www,mordovmedia.ru

Сотрудники филиала Президентской академии спросили челябинцев, чего им не хватает в городе больше всего.

В ходе опроса можно было выбрать до трех вариантов ответов. Подавляющее большинство респондентов — 70,5% — заявили, что им недостает «зеленых зон» для прогулок: парков, скверов, бульваров. Еще почти 40% челябинцев сетовали на недостаток спортплощадок и стадионов.

Довольно много оказалось тех, кому не хватает культурных учреждений — музеев, театров и библиотек. В общей сложности таковых насчитывается около трети. 11,5% респондентов отметили недостаточное количество кинотеатров в городе.

Опрос показал, что челябинцам вполне хватает торговых комплексов, ночных клубов, кафе и ресторанов — всего 5% заявили, что городу нужно больше таких заведений.

Фото с сайта www,mordovmedia.ru

Все новости за 11.10.2018 г.»