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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Челябинцы пожаловались социологам на нехватку парков и скверов
11.10.2018 г. 11:57
Сотрудники филиала Президентской академии спросили челябинцев, чего им не хватает в городе больше всего.
В ходе опроса можно было выбрать до трех вариантов ответов. Подавляющее большинство респондентов — 70,5% — заявили, что им недостает «зеленых зон» для прогулок: парков, скверов, бульваров. Еще почти 40% челябинцев сетовали на недостаток спортплощадок и стадионов.
Довольно много оказалось тех, кому не хватает культурных учреждений — музеев, театров и библиотек. В общей сложности таковых насчитывается около трети. 11,5% респондентов отметили недостаточное количество кинотеатров в городе.
Опрос показал, что челябинцам вполне хватает торговых комплексов, ночных клубов, кафе и ресторанов — всего 5% заявили, что городу нужно больше таких заведений.
Фото с сайта www,mordovmedia.ru
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