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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В челябинской мэрии пообещали пересчитать плату за вывоз мусора
11.10.2018 г. 11:55
Челябинские власти обяжут «Горэкоцентр» сделать перерасчет стоимости услуг по вывозу отходов.
Плату пересмотрят за тот период, когда нарушались условия договора и мусор перестали вывозить. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей мэрии, новые цифры горожане увидят в квитанциях за октябрь. В каждом конкретном случае плата будет понижена индивидуально: в зависимости от того, как долго не вывозили мусор по адресу плательщика, отметили в мэрии.
По данным администрации, МУП «Горэкоцентр» имеет договоры на вывоз отходов примерно у половины населения Челябинска. Вскоре после закрытия городской свалки, которое произошло 10 сентября, перевозчики расторгли договоры с предприятием. Из-за этого во дворах скопился мусор. С 25 сентября по 7 октября в Челябинске действовал режим ЧС.
В разгар мусорного коллапса ушел в отставку руководитель «Горэкоцентра» Игорь Галичин. По итогам прокурорской проверки на должностных лиц муниципального предприятия и мэрии было заведено уголовное дело по статье о халатности.
Фото: Анна Адианова
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