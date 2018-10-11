В челябинском городском бору проложат четыре новых экотропы

Областное минэкологии утвердило концепцию сети экотроп в челябинском бору.

По данным ведомства, ежегодно бор посещают более 3,5 млн человек. Рекреационную нагрузку экологи признали главной угрозой для памятника природы. Отдыхающие в бору вытаптывают корневую систему сосен, и из-за малой толщины слоя почвы деревья усыхают.

По поручению губернатора Бориса Дубровского в минэкологии разработали концепцию сети экотроп для более эффективного и безопасного распределения потоков отдыхающих. Всего она подразумевает обустройство четырех путей. Программа рассчитана до 2025 года, ежегодно на ее реализацию будут выделять 1 млн 100 тыс. рублей.

Все новости за 11.10.2018 г.»