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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В челябинском городском бору проложат четыре новых экотропы
11.10.2018 г. 08:59
Областное минэкологии утвердило концепцию сети экотроп в челябинском бору.
По данным ведомства, ежегодно бор посещают более 3,5 млн человек. Рекреационную нагрузку экологи признали главной угрозой для памятника природы. Отдыхающие в бору вытаптывают корневую систему сосен, и из-за малой толщины слоя почвы деревья усыхают.
По поручению губернатора Бориса Дубровского в минэкологии разработали концепцию сети экотроп для более эффективного и безопасного распределения потоков отдыхающих. Всего она подразумевает обустройство четырех путей. Программа рассчитана до 2025 года, ежегодно на ее реализацию будут выделять 1 млн 100 тыс. рублей.
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