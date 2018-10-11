Обманутые дольщики «Речелстроя» требуют вернуть Андрея Пязока в СИЗО

Фото с сайта rechelstroy.ru

Более 100 дольщиков «Речелстроя» обратились с ходатайством к главе управления СК Денису Чернятьеву.

В своем обращении они потребовали изменить гендиректору компании Андрею Пязоку меру пресечения с залога на заключение под стражу. По словам дольщиков, владелец «Речелстроя» не только не способствует привлечению средств или инвесторов, а даже активно препятствует возобновлению строительства домов в микрорайоне «Чурилово Lake City».

В июне 2018 года суд выпустил Андрея Пязока из СИЗО под залог в 4 млн рублей. До этого владелец «Речелстроя» внес на спецсчет компании 2 млн рублей на достройку домов, признал вину, заключил досудебное соглашение о содействии в расследовании. По соглашению он обязался перевести на спецсчет еще 25 млн на строительство, однако этого, по словам дольщиков, сделано не было.

Андрея Пязока обвиняют в хищении денег участников долевого строительства, которые купили квартиры в неготовых многоэтажках в микрорайоне «Чурилово Lake City». Потерпевшими по уголовному делу признаны 1300 человек.

Фото с сайта rechelstroy.ru



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