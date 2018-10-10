В 2019 году в Челябинской области введут в эксплуатацию пять детских садов

Фото с сайта cheladmin.ru

Губернатор Борис Дубровский пообещал увеличить количество мест в дошкольных учреждениях области.

В среду, 10 октября, в Еманжелинске завершили капитальный ремонт детского сада №12. На реконструкцию потратили более 2 млн рублей в рамках программы «Реальные дела». Челябинская область вошла в десятку лучших регионов по количеству мест в детсадах. Борис Дубровский заявил, что на Южном Урале полностью обеспечена доступность дошкольного образования детям от 3 до 7 лет.

«Указ президента Владимира Путина по обеспечению местами в детсадах на территории региона выполнен, но мы не планируем на этом останавливаться, строительство и реконструкция дошкольных учреждений на Южном Урале продолжается. Будут создаваться места для детей более раннего возраста, до трех лет», — подчеркнул глава региона.

Сейчас охват дошкольным образованием детей до 3 лет в области составляет 60%. В 2019 году на Южном Урале введут в эксплуатацию пять детских садов — в Челябинске, Долгодеревенском, Аше и Аргаяшском районе.

Фото с сайта cheladmin.ru

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