- 66.1832р. - 0.2200
- 76.071р. - 0.1400
-
05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В 2019 году в Челябинской области введут в эксплуатацию пять детских садов
10.10.2018 г. 15:22
Губернатор Борис Дубровский пообещал увеличить количество мест в дошкольных учреждениях области.
В среду, 10 октября, в Еманжелинске завершили капитальный ремонт детского сада №12. На реконструкцию потратили более 2 млн рублей в рамках программы «Реальные дела». Челябинская область вошла в десятку лучших регионов по количеству мест в детсадах. Борис Дубровский заявил, что на Южном Урале полностью обеспечена доступность дошкольного образования детям от 3 до 7 лет.
«Указ президента Владимира Путина по обеспечению местами в детсадах на территории региона выполнен, но мы не планируем на этом останавливаться, строительство и реконструкция дошкольных учреждений на Южном Урале продолжается. Будут создаваться места для детей более раннего возраста, до трех лет», — подчеркнул глава региона.
Сейчас охват дошкольным образованием детей до 3 лет в области составляет 60%. В 2019 году на Южном Урале введут в эксплуатацию пять детских садов — в Челябинске, Долгодеревенском, Аше и Аргаяшском районе.
Фото с сайта cheladmin.ru
- 27.09.2018 г. В Челябинске завели дело на директора детсада, откуда ушел ребенок
- 24.09.2018 г. В челябинском детсаду на 4-летнего ребенка упали шкафчики
- 24.08.2018 г. До конца 2018 года в Челябинской области построят три школы на 2,5 тыс. учеников
- 26.07.2018 г. Прокуроры добиваются реконструкции детсада, в котором капитального ремонта не было 67 лет
- 22.06.2018 г. В Снежинске заведующую детсадом оштрафовали на 10 тыс. рублей за сбежавшего ребенка