300 южноуральцев пожаловались на срыв сроков подачи тепла в дома

Фото с сайта korolevriamo.ru

С момента начала отопительного сезона на нарушения пожаловались три сотни жителей Челябинской области.

В регионе вторую неделю работает горячая линия по старту отопительного сезона. Все здания должны быть подключены к теплу к среде, 10 октября, однако в некоторых до сих пор холодно. Всего на горячую линию поступило порядка 300 обращений, свыше 200 из них — от жителей многоквартирных домов.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», жильцам дали разъяснения и обратились к местным администрациям и в минстрой для оперативного принятия мер. Больше всего жалоб зафиксировано в Челябинске, Копейске и Троицке, основной причиной называют срыв сроков капремонта подрядчиками.

Фото с сайта korolevriamo.ru

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