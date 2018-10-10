На ЧМК 48-летнюю женщину насмерть придавило 850-килограммовым мотком проволоки

Фото с сайта sledcom.ru

На «Мечеле» произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Инцидент произошел в ночь на среду, 10 октября, в прокатном цехе №4. В ходе размотки бунтов проволоки одна из катушек весом 850 кг придавила резчика участка. От полученных травм 48-летняя женщина скончалась.

На месте происшествия работает специальная комиссия под руководством представителя госинспекции труда. Кроме того, обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники регионального управления Следственного комитета.

Фото с сайта sledcom.ru

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