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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
На ЧМК 48-летнюю женщину насмерть придавило 850-килограммовым мотком проволоки
10.10.2018 г. 16:14
Фото с сайта sledcom.ru
На «Мечеле» произошел несчастный случай со смертельным исходом.
Инцидент произошел в ночь на среду, 10 октября, в прокатном цехе №4. В ходе размотки бунтов проволоки одна из катушек весом 850 кг придавила резчика участка. От полученных травм 48-летняя женщина скончалась.
На месте происшествия работает специальная комиссия под руководством представителя госинспекции труда. Кроме того, обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники регионального управления Следственного комитета.
Фото с сайта sledcom.ru
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