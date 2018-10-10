Авиакомпания «ИрАэро» откроет четыре направления из Челябинска на Север и Алтай

Фото с сайта travelask.ru

Сибирский авиаперевозчик открывает пять новых прямых рейсов из Челябинска.

С 29 октября самолеты авиакомпании «ИрАэро» начнут летать в Нижневартовск по вторникам и средам. В столицу Южного Урала они будут возвращаться по понедельникам и вторникам. Рейсы в Новый Уренгой и обратно станут выполняться по понедельникам, в Белоярский — по вторникам, а в Горно-Алтайск — по средам.

На линиях будут работать комфортные 50-местные самолеты CRJ-200. Стоимость перелета в одну сторону — от 5640 рублей. Рейсы будут выполняться до 26 декабря, сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

Фото с сайта travelask.ru

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