В Челябинской области ожидается усиление ветра

Фото с сайта gorobzor.ru

Синоптики прогнозируют сильный ветер на Южном Урале.

По данным челябинского гидрометцентра, в четверг, 11 октября, в регионе ожидается юго-западный ветер 9-14 м/с. Отдельные порывы будут достигать 17-22 м/с. Днем в большинстве районов пройдут дожди. В горах выпадет мокрый снег. Температура составит +6 - +11.

В региональном управлении МЧС советуют южноуральцам при усилении ветра ограничить выход из зданий и не оставлять детей без присмотра.

Фото с сайта gorobzor.ru

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