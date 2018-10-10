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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В Челябинской области ожидается усиление ветра
10.10.2018 г. 14:28
Фото с сайта gorobzor.ru
Синоптики прогнозируют сильный ветер на Южном Урале.
По данным челябинского гидрометцентра, в четверг, 11 октября, в регионе ожидается юго-западный ветер 9-14 м/с. Отдельные порывы будут достигать 17-22 м/с. Днем в большинстве районов пройдут дожди. В горах выпадет мокрый снег. Температура составит +6 - +11.
В региональном управлении МЧС советуют южноуральцам при усилении ветра ограничить выход из зданий и не оставлять детей без присмотра.
Фото с сайта gorobzor.ru
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