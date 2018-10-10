В Челябинске из-за дорожных работ закрыли движение троллейбусов на АМЗ

Фото с сайта chelget.ru

В Челябинске временно отменили несколько троллейбусных маршрутов.

В среду, 10 октября, с 15:00 до конца дня закрыли маршруты №5, 11 и 16. Троллейбусы №7 и №12 с ЧМЗ и Молдавской перенаправили на конечную остановку «Лесопарковая».

Как сообщили в ООО «ЧелябГЭТ», причиной изменений стали работы по укладке асфальта на улице Воровского. Пассажиров просят внимательно планировать поездки.

Фото с сайта chelget.ru

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