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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В Челябинске из-за дорожных работ закрыли движение троллейбусов на АМЗ
10.10.2018 г. 14:29
Фото с сайта chelget.ru
В Челябинске временно отменили несколько троллейбусных маршрутов.
В среду, 10 октября, с 15:00 до конца дня закрыли маршруты №5, 11 и 16. Троллейбусы №7 и №12 с ЧМЗ и Молдавской перенаправили на конечную остановку «Лесопарковая».
Как сообщили в ООО «ЧелябГЭТ», причиной изменений стали работы по укладке асфальта на улице Воровского. Пассажиров просят внимательно планировать поездки.
Фото с сайта chelget.ru
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