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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Спортсменка из Златоуста получила условный срок за контрабанду анаболиков
10.10.2018 г. 14:34
Фото с сайта 74.мвд.рф
Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летней спортсменки из Златоуста.
Суд установил, что девушка занималась культуризмом. В мае 2018 года она заказала через интернет анаболические стероиды, чтобы увеличить мышечную массу. Сильнодействующие вещества отправили из Минска. В почтовом отделении Златоуста девушку задержали при получении посылки. Суд учел наличие у спортсменки двух малолетних детей и назначил ей наказание в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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