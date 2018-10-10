Спортсменка из Златоуста получила условный срок за контрабанду анаболиков

Фото с сайта 74.мвд.рф

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летней спортсменки из Златоуста.

Суд установил, что девушка занималась культуризмом. В мае 2018 года она заказала через интернет анаболические стероиды, чтобы увеличить мышечную массу. Сильнодействующие вещества отправили из Минска. В почтовом отделении Златоуста девушку задержали при получении посылки. Суд учел наличие у спортсменки двух малолетних детей и назначил ей наказание в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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