В Челябинске сотрудник Госжилинспекции получил условный срок за взятку в 50 тыс. рублей

В Челябинске отдали под суд инспектора ГЖИ за коррупционные правонарушения.

28-летний сотрудник ведомства участвовал в проверке деятельности управляющей компании из Еманжелинского района. Выявленные нарушения стали поводом для привлечения ее руководства к ответственности. После вынесения вердикта мировым судьей инспектор сообщил директору управляющей компании о других нарушениях и потребовал за неразглашение взятку в размере сначала 30 тыс., а затем 50 тыс. рублей.

После получения денег проверки прекратились, однако через несколько месяцев сотрудник пригрозил новыми инспекциями. Директор компании обратился в правоохранительные органы. Инспектор на суде признал свою вину и вернул полученную взятку. С учетом этого мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Управляющую компанию за передачу должностному лицу незаконного вознаграждения оштрафовали на 500 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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