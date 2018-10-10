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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В Троицком районе женщина спряталась от приставов в шкафу
10.10.2018 г. 14:32
В Челябинской области женщина спряталась в шкафу, чтобы ее не доставили в суд.
30-летняя жительница Троицкого района вела маргинальный образ жизни и была дважды судима. В октябре 2016 года ей назначили условный срок за разбой, а в январе 2018 года женщину приговорили к пяти месяцам исправительных работ за незаконное проникновение в чужой дом. Осужденная отказалась от принудительных работ. Тогда ее отправили в колонию на 20 суток. После освобождения женщина отказалась приходить в инспекцию для отметок. Кроме того, она совершила несколько административных нарушений, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
Уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд с ходатайством о замене условного наказания на реальное лишение свободы. Приставы пришли в дом, где жила женщина, чтобы доставить ее в суд. Когда они зашли в помещение, женщина спряталась в шкафу. Приставы услышали возню, открыли дверцы и обнаружили внутри женщину, которая начала ругаться матом. Суд оштрафовал ее на 1 тыс. 700 рублей, а также отменил условное наказание по приговору за разбой и отправил в колонию на три года.
Фото с сайта mkset.ru
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