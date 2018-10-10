В 2019 году Магнитогорск включат в национальный проект по ремонту дорог

Фото с сайта cheladmin.ru

На Южном Урале подвели итоги программы «Безопасные и качественные дороги» за 2018 год.

Всего в столице Южного Урала отремонтировали 44 км городских дорог. Под программу в 2018 году попали 10 объектов — проспекты Ленина, Победы и Свердловский, улицы Энгельса и Красная, автодорога «Меридиан», а также подъезды к аэропорту — улицы Мраморная и Морская в Металлургическом районе и дорога со стороны трассы Челябинск — Курган.

В 2019 году планируется, что программа «Безопасные и качественные дороги» обретет статус нацпроекта, а список попадающих под нее территорий пополнит Магнитогорск.

Губернатор Борис Дубровский отметил, что развитие транспортной инфраструктуры в Челябинской области — одно из приоритетных направлений работы правительства в 2018 году. В следующем году таковыми станут модернизация дорожной сети в городах и селах и проекты по обновлению общественного транспорта в Челябинске.

Фото с сайта cheladmin.ru



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