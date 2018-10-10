Челябинским бизнесменам запретили размещать вывески на козырьках и балконах

Для челябинских предпринимателей составили инструкцию по новым правилам размещения вывесок.

Дирекция по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС разработала инструкцию, которая разъясняет основные положения дизайн-кода Челябинска. Она размещена на сайте дизайнкодчелябинск.рф. Дизайн-код вступил в действие 1 июня 2018 года. Согласно инструкции, вывески нельзя размещать на лождиях и балконах, козырьках, выше перекрытий между первым и вторым этажами. Также под запрет попали мигающие и мерцающие элементы — зеленые кресты аптек и бегущие строки.

Пока дизайн-код действует только на гостевых маршрутах. Конструкции, которые не соответствуют требованиям, подлежат демонтажу. Директор компании «IBC Недвижимость» Станислав Ахмедзянов считает, что замена вывесок приведет предпринимателей к серьезным убыткам. По его словам, минимальная стоимость конструкции составляет от 15 до 25 тыс. рублей.

«Минимальная вывеска с самыми дешевыми материалами будет стоить где-то 15-25 тыс. рублей. В среднем вывески большого размера могут обходиться до 150-300 тыс. рублей. Приведение вывесок в порядок — это очень хорошо, но на данный момент бизнес в таком состоянии, в котором эти траты могут быть очень тяжелыми», — рассказал Станислав Ахмедзянов.

По мнению председателя коллегии адвокатов «Филатов и партнеры» Ильи Филатова, сейчас дизайн-коду на гостевом маршруте соответствуют около 60-70% вывесок, а в остальной части города — не более 50%.

«По моим наблюдениям, чаще допускаются такие нарушения, как размещение вывесок выше линии перекрытий первого этажа, конструкций, созданных из картона и ткани, а также размещение вывесок одна над другой», — отметил Илья Филатов.

Он заявил, что видит в правилах как минимум две проблемы. «Первая — не урегулирован порядок решения спорных вопросов. Например, каким образом, различные собственники в одном здании будут согласовывать единообразие стилистики вывесок, а также оси относительно которых будут размещаться вывески и буквы», — подчеркнул Илья Филатов.

Еще одна проблема, по словам адвоката, заключается в возможном издании отдельной концепции именно для гостевого маршрута. «В правилах есть небольшая оговорочка, что может быть принята отдельная концепция. В открытом доступе концепция отсутствует, но при этом в правилах указано, что если она будет принята, тогда необходимо будет, чтобы все вывески полностью ей соответствовали. Теоретически можно предположить вариант, что если концепция будет принята, будет несколько отличаться от этих правил, то те вывески, которые сейчас соответствуют правилам, могут оказаться вне закона», — прокомментировал Илья Филатов.

Контроль за соблюдением дизайн-кода осуществляют районные администрации. Если конструкция не соответствует правилам, предпринимателю дают месяц на исправление вывески. За нарушение дизайн-кода предпринимателям грозит штраф — до 500 тыс. рублей.

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