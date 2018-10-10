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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В Челябинской области уничтожили тонну санкционного сыра
10.10.2018 г. 12:48
Фото с сайта utu.customs.ru
На Южном Урале уничтожили 378 головок украинского сыра.
Тонну санкционной продукции обнаружили на одном из складов Челябинска. 378 головок украинского сыра готовили к продаже на городском рынке. Товар изъяли и уничтожили.
В отношении Украины на ввоз ряда продукции действует российское эмбарго, отметили в пресс-службе Челябинской таможни. Там отметили, что всего с начала года сотрудники ведомства выявили и уничтожили более трех тонн санкционной продукции.
Фото с сайта utu.customs.ru
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