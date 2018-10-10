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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Адвокат Николая Сандакова добивается его освобождения под залог
10.10.2018 г. 12:06
Сторона защиты подала апелляцию на изменение меры пресечения для осужденного экс-замгубернатора Челябинской области.
По словам адвоката Николая Сандакова Сергея Колосовского, он потребовал вернуть прежнюю меру — залог в 10 млн рублей. Ранее он заявлял, что содержание подзащитного под стражей осложняет процесс обжалования приговора.
Сейчас экс-замгубернатора находится в СИЗО до вступления в законную силу приговора, который огласили 5 октября. Николаю Сандакову дали 5,5 года колонии строгого режима и штраф в 7 млн рублей.
Апелляцию на сам приговор защита Сандакова подаст позже. Сторона обвинения также не исключила, что будет обжаловать решение суда. За мошенничество, взяточничество и причастность ко взлому электронной почты прокурор требовал посадить бывшего вице-губернатора на 10 лет и оштрафовать его на 14 млн рублей.
Фото с сайта 31tv.ru
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