Адвокат Николая Сандакова добивается его освобождения под залог

Фото с сайта 31tv.ru

Сторона защиты подала апелляцию на изменение меры пресечения для осужденного экс-замгубернатора Челябинской области.

По словам адвоката Николая Сандакова Сергея Колосовского, он потребовал вернуть прежнюю меру — залог в 10 млн рублей. Ранее он заявлял, что содержание подзащитного под стражей осложняет процесс обжалования приговора.

Сейчас экс-замгубернатора находится в СИЗО до вступления в законную силу приговора, который огласили 5 октября. Николаю Сандакову дали 5,5 года колонии строгого режима и штраф в 7 млн рублей.

Апелляцию на сам приговор защита Сандакова подаст позже. Сторона обвинения также не исключила, что будет обжаловать решение суда. За мошенничество, взяточничество и причастность ко взлому электронной почты прокурор требовал посадить бывшего вице-губернатора на 10 лет и оштрафовать его на 14 млн рублей.

Фото с сайта 31tv.ru

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