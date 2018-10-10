В центре Челябинска на заваленных мусором контейнерных площадках расплодились крысы

Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

Жители Челябинска заметили крыс на стихийных свалках во дворах.

Один из местных жителей заснял на видео грызунов, бегающих по мусорным кучам во дворе дома на улице Энтузиастов. Запись опубликовали в сообществе «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте». В комментариях пользователи отметили, что в других районах города тоже видели крыс на заваленных отходами контейнерных площадках. Люди опасаются, что грызуны могут переносить заразные болезни и стать причиной эпидемии.

Видео: Типичный Челябинск / vk.com

Появление крыс в городе связывают с мусорным кризисом, который настиг Челябинск месяц назад. Вскоре после закрытия городской свалки, которое произошло 10 сентября, перевозчики перестали транспортировать отходы на новый полигон в Полетаево из-за нерентабельности. В результате город охватили стихийные свалки во дворах.

С 26 сентября по 7 октября в Челябинске действовал режим чрезвычайной ситуации. В понедельник, 8 октября, в городской администрации заявили, что обстановка стабилизировалась. По словам мэра Евгения Тефтелева, на окончательный вход новых подрядчиков в график вывоза отходов потребуется еще неделя.

Фото с сайта onf.ru

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