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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В центре Челябинска на заваленных мусором контейнерных площадках расплодились крысы
10.10.2018 г. 12:00
Жители Челябинска заметили крыс на стихийных свалках во дворах.
Один из местных жителей заснял на видео грызунов, бегающих по мусорным кучам во дворе дома на улице Энтузиастов. Запись опубликовали в сообществе «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте». В комментариях пользователи отметили, что в других районах города тоже видели крыс на заваленных отходами контейнерных площадках. Люди опасаются, что грызуны могут переносить заразные болезни и стать причиной эпидемии.
Видео: Типичный Челябинск / vk.com
Появление крыс в городе связывают с мусорным кризисом, который настиг Челябинск месяц назад. Вскоре после закрытия городской свалки, которое произошло 10 сентября, перевозчики перестали транспортировать отходы на новый полигон в Полетаево из-за нерентабельности. В результате город охватили стихийные свалки во дворах.
С 26 сентября по 7 октября в Челябинске действовал режим чрезвычайной ситуации. В понедельник, 8 октября, в городской администрации заявили, что обстановка стабилизировалась. По словам мэра Евгения Тефтелева, на окончательный вход новых подрядчиков в график вывоза отходов потребуется еще неделя.
Фото с сайта onf.ru
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