Челябинская и Оренбургская области договорились о границах

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернаторы Борис Дубровский и Юрий Берг подписали соглашение по описанию границ Челябинской и Оренбургской областей.

Соглашение было достигнуто в рамках Всероссийской сельскохозяйственной выставки «Золотая осень» в Москве. Отмечается, что решение приняли в интересах агробизнеса. Четкое описание границ регионов отсутствовало с момента образования Челябинской области в 1934 году, что создавало проблемы предпринимателям в оформлении земель сельхозназначения.

Соглашение устранило пересечения региональных границ на 23 участках со стороны Челябинской области и на восьми — со стороны Оренбургской. Губернатор Борис Дубровский отметил, что это решение пойдет на пользу развитию предпринимательства в обоих регионах.

«Теперь аграрии точно будут знать, в органы власти какого субъекта РФ им необходимо обращаться за предоставлением земельных участков, и кому платить налоги. Это не только избавит предпринимателей от бюрократических проволочек, но и в целом улучшит инвестиционный климат области, а это задача правительства — создать комфортные условия для бизнеса», — отметил глава региона.

Сведения об изменении границ внесли в Единый госреестр недвижимости. Теперь властям предстоит достигнуть аналогичного соглашения с другим сопредельным регионом — Курганской областью.

Фото с сайта gubernator74.ru

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