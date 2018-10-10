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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Челябинская и Оренбургская области договорились о границах
10.10.2018 г. 11:12
Губернаторы Борис Дубровский и Юрий Берг подписали соглашение по описанию границ Челябинской и Оренбургской областей.
Соглашение было достигнуто в рамках Всероссийской сельскохозяйственной выставки «Золотая осень» в Москве. Отмечается, что решение приняли в интересах агробизнеса. Четкое описание границ регионов отсутствовало с момента образования Челябинской области в 1934 году, что создавало проблемы предпринимателям в оформлении земель сельхозназначения.
Соглашение устранило пересечения региональных границ на 23 участках со стороны Челябинской области и на восьми — со стороны Оренбургской. Губернатор Борис Дубровский отметил, что это решение пойдет на пользу развитию предпринимательства в обоих регионах.
«Теперь аграрии точно будут знать, в органы власти какого субъекта РФ им необходимо обращаться за предоставлением земельных участков, и кому платить налоги. Это не только избавит предпринимателей от бюрократических проволочек, но и в целом улучшит инвестиционный климат области, а это задача правительства — создать комфортные условия для бизнеса», — отметил глава региона.
Сведения об изменении границ внесли в Единый госреестр недвижимости. Теперь властям предстоит достигнуть аналогичного соглашения с другим сопредельным регионом — Курганской областью.
Фото с сайта gubernator74.ru
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