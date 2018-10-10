- 66.1832р. - 0.2200
- 76.071р. - 0.1400
-
05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Оползень в Катав-Ивановском районе вызвало землетрясение
10.10.2018 г. 10:31
Ученые назвали причину схода оползня в Катав-Ивановском районе.
Согласно заключению специалистов областного филиала Уральского регионального центра госмониторинга состояния недр, образованию оползня способствовало несколько факторов. Ключевым стало землетрясение, произошедшее 5 сентября в окрестностях Катав-Ивановска. Участок находился в зоне контакта различных горных пород, что и спровоцировало движение грязевых масс. Кроме того, сыграли свою роль и осадки, которых летом выпало в полтора раза больше нормы.
Как сообщили в районной администрации, участок, где произошло уникальное для региона тектоническое явление, рекомендовали включить в программу государственного мониторинга недр на Урале.
Гигантский оползень образовался недалеко от Катав-Ивановска 26 сентября. Поток грязи растянулся на 650 метров. Его обнаружили местные жители. В результате схода оползня никто не пострадал.
Фото с сайта chelspasatel.ru
- 09.10.2018 г. В Катав-Ивановске хотят открыть станции слежения за сейсмической обстановкой
- 03.10.2018 г. Оползень в Катав-Ивановском районе будут изучать сотрудники Академии наук
- 06.09.2018 г. В Катав-Ивановске сняли режим чрезвычайной ситуации
- 07.09.2017 г. Из-за вспышек на Солнце ученые прогнозируют сильнейшие геомагнитные бури
- 08.08.2017 г. Челябинцы делятся в соцсетях фотографиями лунного затмения