Оползень в Катав-Ивановском районе вызвало землетрясение

Фото с сайта chelspasatel.ru

Ученые назвали причину схода оползня в Катав-Ивановском районе.

Согласно заключению специалистов областного филиала Уральского регионального центра госмониторинга состояния недр, образованию оползня способствовало несколько факторов. Ключевым стало землетрясение, произошедшее 5 сентября в окрестностях Катав-Ивановска. Участок находился в зоне контакта различных горных пород, что и спровоцировало движение грязевых масс. Кроме того, сыграли свою роль и осадки, которых летом выпало в полтора раза больше нормы.

Как сообщили в районной администрации, участок, где произошло уникальное для региона тектоническое явление, рекомендовали включить в программу государственного мониторинга недр на Урале.

Гигантский оползень образовался недалеко от Катав-Ивановска 26 сентября. Поток грязи растянулся на 650 метров. Его обнаружили местные жители. В результате схода оползня никто не пострадал.

Фото с сайта chelspasatel.ru

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