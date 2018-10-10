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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Их миссия — делать мир чище. Финалист премии «Сделано в Челябинске 2018» — компания «Втор-Ком»
10.10.2018 г. 09:26
В среду, 10 октября, в эфире «Челябинского эха» генеральный директор предприятия Михаил Рузбин расскажет, как из пластиковой бутылки сделать утеплитель для одежды и зачем вещи из секонд-хенда используют для производства ковров.
Проанализировать деятельность компании-финалиста бизнес-премии «Сделано в Челябинске» поможет эксперт проекта — руководитель группы компаний «ТИРС» Екатерина Карпенко.
Прямой эфир в 16:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».
В 2018 году бизнес-премия «Сделано в Челябинске» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и МФЦ «Территория бизнеса». Партнеры премии — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт» и центр лечения позвоночника и суставов «Доктор Ост». Эксперт премии — рекрутинговое агентство «ТИРС».
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