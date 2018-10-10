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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Челябинский аэропорт получит имя одного из знаменитых южноуральцев
10.10.2018 г. 08:56
Жителей Челябинской области попросили выбрать имя для воздушных ворот столицы Южного Урала.
Конкурс объявила региональная Общественная палата. Он пройдет в несколько этапов. Первая стадия уже позади — свои варианты озвучили члены и эксперты палаты. Теперь к процессу выбора подключат южноуральцев. Свои идеи они могут прислать в Общественную палату по электронной почте. Далее, после обсуждения, состоится открытое голосование, по результатам которого челябинская воздушная гавань получит новое имя.
С инициативой переименовать 45 крупнейших аэропортов страны в начале октября выступило Русское географическое, Российское историческое и военно-историческое общества и Общество русской словесности при поддержке федеральной Общественной палаты.
Для челябинского аэропорта уже предложили несколько вариантов имени. Среди них архитектор Евгений Александров, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, физик-ядерщик Игорь Курчатов, олимпийская чемпионка Елена Елесина, и народный артист РСФСР Наум Орлов.
Фото с сайта onf.ru
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