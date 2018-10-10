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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Сезон дорожных работ в Челябинске закончили на улице Блюхера
10.10.2018 г. 08:47
В Челябинске закончили ремонт объектов по программе «Безопасные и качественные дороги».
Завершающим этапом работ стала реконструкция полотна на улице Блюхера. Дорожники уложили асфальтобетон и нанесли современную пластиковую разметку. На участке от улицы Курчатова до Дарвина работы идут в рамках контракта по текущему содержанию и завершатся в ближайшее время.
Как сообщили в городской администрации, всего по программе «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году в Челябинске отремонтировали 10 объектов — проспекты Ленина, Победы и Свердловский, улицы Мраморную, Морскую, Энгельса и Красную, «Меридиан» и дорогу в аэропорт. На реализацию программы городу из областного и федерального бюджетов выделили 700 млн рублей.
Фото с сайта cheladmin.ru
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