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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В Челябинске ежа с лишним весом посадили на диету
09.10.2018 г. 16:12
Фото: Карен Даллакян
Ежа с ожирением принесли в челябинский приют диких животных «Спаси меня».
Хозяева кормили зверька хлебом и молоком. Из-за этого он располнел до 2,5 кг, хотя обычно взрослые особи в весе не превышают 1 кг. Как рассказал директор приюта Карен Даллакян, из-за ожирения еж потерял способность сворачиваться в клубок, а это жизненно необходимая защитная реакция.
Сотрудники приюта посадили животное на диету. Его кормили одними мучными червями. Кроме того, ежу прописали физические упражнения — в качестве тренажера выступило колесо, в котором обычно бегают белки и другие грызуны.
За три месяца здорового образа жизни еж сбросил 800 граммов. Зиму он переживет в приюте, а весной животное выпустят в дикую природу.
Фото: Карен Даллакян
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