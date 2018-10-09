В Челябинске ежа с лишним весом посадили на диету

Фото: Карен Даллакян

Ежа с ожирением принесли в челябинский приют диких животных «Спаси меня».

Хозяева кормили зверька хлебом и молоком. Из-за этого он располнел до 2,5 кг, хотя обычно взрослые особи в весе не превышают 1 кг. Как рассказал директор приюта Карен Даллакян, из-за ожирения еж потерял способность сворачиваться в клубок, а это жизненно необходимая защитная реакция.

Сотрудники приюта посадили животное на диету. Его кормили одними мучными червями. Кроме того, ежу прописали физические упражнения — в качестве тренажера выступило колесо, в котором обычно бегают белки и другие грызуны.

За три месяца здорового образа жизни еж сбросил 800 граммов. Зиму он переживет в приюте, а весной животное выпустят в дикую природу.

Фото: Карен Даллакян





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