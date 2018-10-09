В микрорайоны «Белый хутор» и «Вишневая горка» запустят автобус из Челябинска

Фото с сайта cheladmin.ru

Областной миндортранс планирует запустить автобусный маршрут в новые поселки Сосновского района.

Автобусы среднего и большого класса будут ездить из «Белого хутора» через микрорайон «Просторы» и «Вишневую горку» в Челябинск. Как отметили в ведомстве, интервал движения в утренние и вечерние часы составит 15 минут.

Дорожникам предстоит обследовать техническое состояние маршрута. После экспертизы министерство проведет открытые торги, на которых определится перевозчик.

Новый автобусный маршрут появится и в городе. Челябинцы выбрали его в опросе на сайте ведомства. Большинство респондентов (60%) проголосовали за линию «Лесопарковая — проспект Ленина — Свердловский проспект — ДС «Юность».

Фото с сайта cheladmin.ru



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