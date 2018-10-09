Правительство области будет улучшать жизнь южноуральцев по пяти направлениям

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинской области началась подготовка к 85-летию региона, которое будут праздновать в 2019 году.

По словам губернатора Бориса Дубровского, в 2019 году приоритетными для областного правительства станут пять направлений. Это улучшение жизни ветеранов и пожилых людей, решение экологических проблем, развитие инфраструктуры. Также правительство запустит отдельные проекты по обновлению общественного транспорта и благоустройству дворов в Челябинске. Еще одно направление — пропаганда ЗОЖ.

«Это пять наших приоритетов. Все они направлены на одно – чтобы жители Челябинской области почувствовали изменения к лучшему в своей жизни в самое ближайшее время. Все челябинцы и жители области много для этого работали в прошедшие годы, многим жертвовали ради будущего. И вот это будущее наступает. 85 лет Челябинской области мы должны встретить достойно», — сказал Борис Дубровский.

Указ о создании Челябинской области был подписан 17 января 1934 года.

Фото с сайта cheladmin.ru

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