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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В Челябинск привезут частицу мощей святителя Луки
09.10.2018 г. 15:12
Челябинцы смогут приложиться к частице мощей святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского.
Святыню доставят в Свято-Симеоновский кафедральный собор в 12:00 четверг, 11 октября. Затем пройдет молебен, сообщили в пресс-центре челябинской епархии. После службы верующие смогут приложиться к святыне. Церковь будет открыта до 21:00. В пятницу ковчег с частицей будет находиться в храме Георгия Победоносца с 9:00 до 12:30 и с 16:00 до 21:00. В субботу прихожане смогут приложиться к святыне с 7:00 до 10:00. Также частицу мощей привезут в храм преподобного Сергия Радонежского. Там святыня будет в субботу с 16:00 до 21:00 и в воскресенье с 6:30 до 12:30 и с 15:30 до 17:00.
Кроме того, частицу мощей привезут в горбольницу №6, областной онкоцентр и центр сердечно-сосудистой хирургии. Всем, кто придет поклониться святыне, будут вручать небольшие иконы с ликом святителя Луки Крымского.
Источник: mitropolia74.ru
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