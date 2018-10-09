Экс-мэра Миасса Геннадия Васькова оставили в СИЗО до конца года

Фото с сайта www.znak.com

Тракторозаводский райсуд Челябинска продлил Геннадию Васькову срок содержания под стражей.

Заседание по вопросу о мере пресечения для бывшего миасского градоначальника прошло во вторник, 9 октября. Суд по ходатайству следствия постановил оставить Васькова в СИЗО до 28 декабря.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, ранее экс-мэру Миасса предъявили еще одно обвинение — в покушении на получение взятки за приобретение здания для детского сада по завышенной стоимости. В рамках этого же эпизода Геннадия Васькова задержали в мае 2018 года по подозрению в превышении должностных полномочий. Сообщается, что накануне заседания по мере пресечения он подал заявление о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

Фото с сайта www.znak.com

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