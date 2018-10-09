Челябинцам не провели перерасчет за вывоз отходов после мусорного коллапса

Фото: Анна Адианова

В квитанции жителей Челябинска включили плату за вывоз отходов из дворов во время мусорного коллапса.

Собственникам квартир пришли квитанции за сентябрь, в которые включили плату за весь месяц. Однако из большинства дворов мусор не вывозили с середины сентября.

«Очень удивилась, увидев в квитанции за сентябрь полное начисление от МУП «ГорЭкоЦентр». За мою двухкомнатную квартиру счёт пришел как обычно — 101 рубль. С середины сентября баки в нашем дворе были завалены мусором. Вот только-только начали вывозить, а мне предлагают заплатить за целый месяц», — сообщила 74.ru жительница одной из квартир дома №33 на улице Ворошилова.

Как пояснили изданию в городском управлении ЖКХ, решать вопрос с переплатой за вывоз мусора челябинцам придется самостоятельно. За перерасчетом нужно обращаться по телефонам и номерам, указанным в квитанции. Основанием для изменения суммы должен стать акт, который отражает причину нарушения и его виновника.

В середине сентября в Челябинске возник мусорных коллапс. Перевозчики отказались вывозить отходы на полигон в Полетаево. В результате в большинстве дворов образовались мусорные завалы. Тогда мэр Евгений Тефтелев пообещал, что челябинцы получат перерасчет платы за вывоз ТБО.

Фото: Анна Адианова

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