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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В Челябинской области выпадет мокрый снег
09.10.2018 г. 13:56
Фото с сайта novostipmr.com
Синоптики прогнозируют на Южном Урале мокрый снег, туман и дожди.
В ночь на среду, 10 октября, в регионе пройдут небольшие дожди, в горах с мокрым снегом. В отдельных районах утром ожидается туман. В горах и низинах ночью температура опустится до -5. По данным челябинского гидрометцентра, днем воздух прогреется до +6 - +11. На юге области потеплеет до +16.
Также мокрый снег с дождем прогнозируют в регионе в ночь на четверг и в пятницу. В конце рабочей недели небольшие осадки ожидаются в большинстве районов области, на севере до умеренных. Дневная температура составит 0 - +5.
Фото с сайта novostipmr.com
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