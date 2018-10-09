В Челябинской области выпадет мокрый снег

Фото с сайта novostipmr.com

Синоптики прогнозируют на Южном Урале мокрый снег, туман и дожди.

В ночь на среду, 10 октября, в регионе пройдут небольшие дожди, в горах с мокрым снегом. В отдельных районах утром ожидается туман. В горах и низинах ночью температура опустится до -5. По данным челябинского гидрометцентра, днем воздух прогреется до +6 - +11. На юге области потеплеет до +16.

Также мокрый снег с дождем прогнозируют в регионе в ночь на четверг и в пятницу. В конце рабочей недели небольшие осадки ожидаются в большинстве районов области, на севере до умеренных. Дневная температура составит 0 - +5.

Фото с сайта novostipmr.com

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