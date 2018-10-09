- 66.4032р. - 0.5653
- 76.211р. - 0.7760
-
05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Челябинцам расскажут, как избежать слабоумия
09.10.2018 г. 13:53
Челябинск присоединится к проведению Всемирного Дня психического здоровья.
Для всех желающих в среду, 10 октября, в Челябинске пройдет открытая встреча с неврологом. Он проведет лекцию на тему «Как сохранить свою память: простыми словами о сложном».
Невролог расскажет о деменции — синдроме, при котором происходит деградация памяти, мышления и поведения. В мире насчитывают около 50 млн людей с этим заболеванием. Профилактика деменции включает отказ от курения, алкоголя, занятия спортом и физической культурой, борьбу с лишним весом и заболеваниями сосудов, уменьшение количества стрессов, контроль уровня холестерина в крови.
Лекция состоится в городской клинической больнице №1 по адресу Воровского, 16. Мероприятие начнется в 13:30.
Фото с сайта habr.com
- 25.09.2018 г. Трудоспособных мужчин в Челябинской области умирает в четыре раза больше, чем женщин
- 20.09.2018 г. Ежегодно около 1.5 тыс. женщин на Южном Урале поражает рак молочной железы
- 19.09.2018 г. Более половины челябинцев довольны качеством работы врачей
- 18.09.2018 г. Хирурга из Южноуральска оштрафовали на 15 тыс. рублей за взятку от призывника
- 29.08.2018 г. В Троицке завотделением больницы оштрафовали на 500 тыс. рублей за помощь уклонисту от армии