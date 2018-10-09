Челябинцам расскажут, как избежать слабоумия

Фото с сайта habr.com

Челябинск присоединится к проведению Всемирного Дня психического здоровья.

Для всех желающих в среду, 10 октября, в Челябинске пройдет открытая встреча с неврологом. Он проведет лекцию на тему «Как сохранить свою память: простыми словами о сложном».

Невролог расскажет о деменции — синдроме, при котором происходит деградация памяти, мышления и поведения. В мире насчитывают около 50 млн людей с этим заболеванием. Профилактика деменции включает отказ от курения, алкоголя, занятия спортом и физической культурой, борьбу с лишним весом и заболеваниями сосудов, уменьшение количества стрессов, контроль уровня холестерина в крови.

Лекция состоится в городской клинической больнице №1 по адресу Воровского, 16. Мероприятие начнется в 13:30.

Фото с сайта habr.com

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