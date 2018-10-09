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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Челябинское УФАС обнаружило рекламу алкоголя на сайте сети «Красное&Белое»
09.10.2018 г. 13:36
Антимонопольная служба оштрафовала администраторов сайта торговой сети «Красное&Белое» за незаконную рекламу.
Нарушение выявили в декабре 2017 года. На главной странице сайта обнаружили слайд-шоу с четырьмя баннерами. На них были изображены бутылки игристых вин с наименованием, ценой и активной кнопкой «Подробнее…». В УФАС сочли это рекламой. По мнению сотрудников ведомства, материалы не только информировали пользователей, но и привлекали внимание к товарам, выделяя его на фоне остальных.
По закону реклама алкоголя в интернете запрещена, напомнили в областном управлении антимонопольной службы. Ответственность понесли администраторы сайта — фирму «Килобайт» оштрафовали на 50 тыс. рублей. В мае 2018 года компанию уже наказывали за рекламу алкоголя на сайте сети «Красное&Белое» в преддверии прошлогоднего Хэллоуина.
Фото с сайта 56nv.ru
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