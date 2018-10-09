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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Челябинский бизнесмен пытался вывезти в Казахстан 700 килограммов серной кислоты
09.10.2018 г. 13:34
Фото с сайта utu.customs.ru
Челябинские таможенники пресекли попытку контрабанды серной кислоты через границу с Казахстаном.
Бизнесмен из Челябинска под видом жидкого стекла пытался вывезти в Казахстан 700 килограммов аккумуляторной серной кислоты для продажи. При этом у мужчины не было разрешительных документов на транспортировку вещества.
Согласно постановлению правительства России, аккумуляторная серная кислота входит в список психотропных веществ. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе челябинской таможни.
Фото с сайта utu.customs.ru
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