ОНФ: мусорный кризис в Челябинске создан искусственно

Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

Челябинск стал последним среди российских миллионников по количеству выявленных и ликвидированных стихийных свалок.

Рейтинг составили в Общероссийском народном фронте. Эксперты признали Челябинск городом, где сложилась критическая ситуация с реагированием чиновников на жалобы жителей по вопросам вывоза отходов. Первопричину в Народном фронте видят в утвержденной министерством экологии территориальной схеме обращения с ТКО, которую называют «абсолютно нерабочей» и «нежизнеспособной».

«Руководство области и города Челябинска оказалось не способным принять качественные и эффективные меры к локализации проблемы, оперативному устранению ее последствий. Своими хаотичными действиями они лишь усугубили кризисную ситуацию, что привело и город, и пригородную территорию к мусорным завалам», — считает член регионального штаба ОНФ Виталий Вороной.

Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

Его коллега Антон Неверов полагает, что мусорный кризис в Челябинске создан искусственно.

«Уже очевидно, что критическая ситуация стала результатом столкновения бизнес-интересов в новой формирующейся отрасли. Нам непонятно, почему в нее включились чиновники и начинают тратить бюджетные средства на искусственно созданную проблему и почему в нее оказались вовлеченными обычные граждане — жители Челябинска», — прокомментировал он.

Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

В пресс-службе регионального отделения ОНФ рассказали, что результаты рейтинга передадут в минприроды России, чтобы привлечь внимание ведомства к санитарному состоянию крупнейших городов страны. Администрация Челябинска в то же время заявила о стабилизации обстановки со стихийными свалками. В воскресенье, 7 октября, в городе сняли режим чрезвычайной ситуации, который был введен 25 сентября. 8 октября мэр Евгений Тефтелев заявил, что на отладку логистики перевозок отходов потребуется еще неделя.

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