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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Борис Дубровский доложил Николаю Цуканову о ходе подготовки к саммитам ШОС и БРИКС
09.10.2018 г. 13:20
Губернатор Челябинской области и полпред президента на Урале обсудили подготовку региона к проведению международных форумов.
В ходе встречи с Николаем Цукановым Борис Дубровский сообщил, что работа по всем ключевым направлениям подготовки к саммитам ведется строго по графику, срывов и отступлений нет. Особо глава региона отметил достигнутую с федеральным центром договоренность о переносе сроков финансирования реконструкции челябинского аэропорта. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил выделить 1 млрд рублей на строительство аэродромной инфраструктуры уже в 2018-2019 годах.
Общий объем вложений в подготовку к саммитам ШОС и БРИКС оценивается от 40 до 50 млрд рублей. На эти деньги в Челябинске обновят инфраструктуру, построят конгресс-холл и еще около 20 объектов для размещения гостей форумов.
Фото с сайта gubernator74.ru
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