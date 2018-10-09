В Общественной палате прокомментировали решение губернатора по выплатам пенсионерам

Фото с сайта gubernator74.ru

Зампредседателя движения «За возрождение Урала» Анатолий Макеев заявил, что проработка денежной поддержки пенсионеров продолжится.

В пятницу, 5 октября, губернатор Борис Дубровский объявил, что южноуральцы в возрасте 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин получат единовременную выплату размером 700 рублей. Это решение позволит снизить социальную напряженность в регионе, считает член Общественной палаты и зампредседателя движения «За возрождение Урала» Анатолий Макеев. Движению поступали предложения на региональном уровне предпринять шаги по смягчению пенсионной реформы. Все инициативы передали губернатору.

«Мы видим: губернатор прислушивается к гражданам. Глава региона обещал, что будет заниматься проблемами населения и реагировать на общественные запросы, и фактически этим шагом он подтвердил, что выполняет данные обещания», — заявил Анатолий Макеев.

По его словам, движение и дальше будет прорабатывать с губернатором и правительством вопрос поддержки пенсионеров деньгами или иными способами.

Фото с сайта gubernator74.ru

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