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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В Общественной палате прокомментировали решение губернатора по выплатам пенсионерам
09.10.2018 г. 13:16
Зампредседателя движения «За возрождение Урала» Анатолий Макеев заявил, что проработка денежной поддержки пенсионеров продолжится.
В пятницу, 5 октября, губернатор Борис Дубровский объявил, что южноуральцы в возрасте 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин получат единовременную выплату размером 700 рублей. Это решение позволит снизить социальную напряженность в регионе, считает член Общественной палаты и зампредседателя движения «За возрождение Урала» Анатолий Макеев. Движению поступали предложения на региональном уровне предпринять шаги по смягчению пенсионной реформы. Все инициативы передали губернатору.
«Мы видим: губернатор прислушивается к гражданам. Глава региона обещал, что будет заниматься проблемами населения и реагировать на общественные запросы, и фактически этим шагом он подтвердил, что выполняет данные обещания», — заявил Анатолий Макеев.
По его словам, движение и дальше будет прорабатывать с губернатором и правительством вопрос поддержки пенсионеров деньгами или иными способами.
Фото с сайта gubernator74.ru
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