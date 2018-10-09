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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
На границе с Казахстаном под Троицком из-за ремонта дороги до конца октября будет затруднено движение
09.10.2018 г. 12:59
Фото с сайта udm-info.ru
На территории пункта пропуска Бугристое до конца месяца будут менять дорожное полотно.
Ремонтные работы начнутся в четверг, 11 октября, и будут идти до 30 октября. В пресс-службе пограничного управления ФСБ по Челябинской области прогнозируют скопление машин на участке.
Южноуральцам напоминают, что для пересечения границы с Казахстаном можно использовать пункты пропуска Мариинский (Брединский район) и Николаевка (Варненский район). Они будут работать в штатном режиме. Водителей просят заранее планировать маршрут и учитывать временные ограничения.
Фото с сайта udm-info.ru
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