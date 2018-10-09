За пост главы Коркинского района будут бороться восемь человек

Фото с сайта fedpress.ru

В Коркинском районе завершился прием документов на участие в конкурсе по выбору главы.

Документы в конкурсную комиссию подали восемь человек. На пост руководителя района претендуют замглавы Коркинского поселения Вадим Галямов, председатель совета депутатов Наталья Лощинина, инженер АО «Томинский ГОК» Виталий Ушенин, начальник производственно-технического отдела ООО «ЮжуралВзрывпром» Дмитрий Поникаров. Также в конкурсе будут участвовать инструктор областного Центра олимпийской подготовки по дзюдо Олег Кириллов, предприниматель Ольга Левина, пенсионер МВД Андрей Семенов и спортсмен Константин Хрущев.

Заседание комиссии состоится 14 ноября. Прежний глава Коркинского района Евгений Валахов подал в отставку в середине сентября. Сейчас обязанности руководителя исполняет Владимир Шукаев, который ранее занимал должность замглавы.

Фото с сайта fedpress.ru

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