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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
За пост главы Коркинского района будут бороться восемь человек
09.10.2018 г. 12:54
В Коркинском районе завершился прием документов на участие в конкурсе по выбору главы.
Документы в конкурсную комиссию подали восемь человек. На пост руководителя района претендуют замглавы Коркинского поселения Вадим Галямов, председатель совета депутатов Наталья Лощинина, инженер АО «Томинский ГОК» Виталий Ушенин, начальник производственно-технического отдела ООО «ЮжуралВзрывпром» Дмитрий Поникаров. Также в конкурсе будут участвовать инструктор областного Центра олимпийской подготовки по дзюдо Олег Кириллов, предприниматель Ольга Левина, пенсионер МВД Андрей Семенов и спортсмен Константин Хрущев.
Заседание комиссии состоится 14 ноября. Прежний глава Коркинского района Евгений Валахов подал в отставку в середине сентября. Сейчас обязанности руководителя исполняет Владимир Шукаев, который ранее занимал должность замглавы.
Фото с сайта fedpress.ru